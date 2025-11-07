Son Mühür- TCMB Başkanı Karahan'ın, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptığı dakikalarda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafif bir geri çekilmeyle 11.000 puan üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Endeksin son bir haftaki performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya enflasyon rakamıyla başlamıştı pozitif gelen ekim enflasyonunun faiz indirimi konusunda bize güç vereceğini, başta bankalar olmak üzere hisse senetlerinin olumlu etkileneceğini beklemiştik.

Ancak 11.049 seviyesinden başlayan borsa İstanbul haftanın son gününde yaklaşık aynı seviyede 11.070 seviyesinde işlemlerine devam ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Bilançolar daha pozitif...



''Kasımda para piyasası kurulu toplantısı olmaması enflasyonun piyasa üzerindeki pozitif etkisini azaltmış görünüyor'' diyen Murat Bilen,

''Tek olumlu yanı 10.933 seviyesinin üstündeki fiyatlamayı koruyabiliyor olması bu sebepten umutlarımızı önümüzdeki haftaya taşıyoruz .

9 aylık bilançolar gelmeye devam ediyor genel olarak baktığımda net kar ve favök olarak bakıldığında 6 aylıklara göre daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz.'' mesajı verdi.



Altın yoluna devam eder...



''Altın tarafına baktığımızda gram altın 6.200'lerden düşerek düzeltmesini tamamlamış görünüyor. 5.500'ler seviyelerinden bulduğu dengeyi yavaş yavaş yukarı çevirmeye başladı.'' diyen Murat Bilen,

''ABD tarafında onsu etkileyecek önemli bir gelişme olmadığı takdirde eskisi gibi olmasa da yoluna devam edecektir.

Dolar istikrarlı yükselişini sürdürürken Euro da düzeltmesini tamamlayıp ona katıldığı görülüyor

Gösterge tahvili ise dalgalı da olsa aşağı yönlü yolculuğuna devam ediyor önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinin de düşme eğiliminde olacağını akılda tutmak gerekli'' değerlendirmesinde bulundu.