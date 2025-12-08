Son Mühür- 2026 yılında bedelli askerlikten yararlanmayı planlayan adaylar, güncellenecek yeni ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

Enflasyon farkı ve memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bedelli askerlik ücreti ocak ayında yeniden belirlenecek.

Gözler aralık enflasyonunda

2025 yılının enflasyonunun büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayı enflasyon verilerinin bu hesaplamalarda kritik rol oynayacağını ifade etti.

Aralık ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 civarında açıklanması halinde, yıl sonunda toplam enflasyon yüzde 31 düzeyinde olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 seviyesinde oluşması bekleniyor.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Şu anda 2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni ücret ise hem memur maaşlarına yapılacak zam hem de oluşacak enflasyon farkına göre revize edilecek.

6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 olarak gerçekleşmesi ve buna 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yüzde 11 eklenmesi halinde, memur maaşlarında yüzde 18,73 oranında kümülatif artış öngörülüyor.

Bu artış doğrultusunda memur aylık katsayısının 1,389392 seviyesine yükselmesi durumunda 2026 bedelli askerlik ücretinin 333 bin 454 TL’ye çıkması bekleniyor.

Memur aylık katsayısı bedelli ücretini nasıl etkiliyor?

Bedelli askerlik tutarı, memur aylık katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli “Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesi ile 01 Temmuz-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin memur aylık katsayısı 1,170211 olarak belirlenmişti.