Son Mühür - Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, İstanbul’daki yaşantısı ve Fenerbahçe’yi tercih etme süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, Marca’ya verdiği röportajda Fenerbahçe’yi Real Madrid’e benzetti ve şunları söyledi:

"Yavaş yavaş şehre alışıyoruz. Zaten bir evimiz var, ki bu her zaman en önemli şeydir. Şehirde ve kulüpte daha rahat hissetmek için o istikrarı bulmak. Burada çok iyi karşılandım, bu yüzden çok mutluyum. Çok yoğun bir şehir, nüfusu çok fazla. Ve her şeyden öte, inanılmaz olan şey futbol tutkusu. İnsanlar futbolu sonuna kadar yaşıyor ve bu hem evinde hem de deplasmanda fark ediliyor. Her zaman üstümü başımı örtüyorum, yine de her zaman sizi tutan insanlar oluyor. Ama sorun değil, insanlar saygılı, çok nazik ve her zaman cesaret verici.

Dikkate almam gereken birçok şey vardı ve benim için bu, iddialı bir meydan okuma ve kendimi yeniden sınama fırsatıydı. Madrid'den ayrıldığımdan beri beni en çok motive eden şey, kendime meydan okumak, hedefler belirlemek oldu... Bazı koşullar nedeniyle transfer dönemi sonuna kadar uzadı, ama doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çok motive ve heyecanlıyım. Bu kulüp, kazanma baskısı açısından Real Madrid ile oldukça benzerlikler taşıyor.''