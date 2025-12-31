İbo Show'un yılbaşı özel yayınına ünlü dansöz Asena da katıldı. İbrahim Tatlıses ile geçmiş yıllarda fırtınalı bir birliktelik yaşayan Asena'nın yaptığı açıklamalar büyük ilgi çekti. Yaklaşık dört yıl süren bu ilişki, medya tarafından yakından takip edildi ve ikilinin her adımı manşetlere taşındı. İlişki süresince yaşanan iniş çıkışlar, ayrılık iddiaları ve barışmalar, kamuoyunun ilgisini sürekli canlı tuttu. Ancak 2000'lerin başında yaşanan çeşitli krizler ve anlaşmazlıklar sonucunda çift, yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Bu ayrılık süreci de en az birliktelikleri kadar ses getirdi ve uzun süre magazin programlarının ana gündem maddesini oluşturdu.

İlişkinin Başlangıcı ve Bitiş Süreci

Asena ve İbrahim Tatlıses'in yolları, televizyon dünyasının fenomen programı "İbo Show" sayesinde kesişti. Asena'nın programın kadrolu oryantali olarak yer almasıyla başlayan iş ilişkisi, kısa sürede duygusal bir boyuta evrildi. 2000'li yılların başına gelindiğinde ikili, davetlere birlikte katılarak ve birbirleri hakkında samimi açıklamalarda bulunarak ilişkilerini gözler önüne serdi.

Ancak ilişkinin sonu, başlangıcı kadar parlak olmadı. Özellikle 2003 yılında Asena'nın bacağından vurulması olayı ve sonrasında yaşanan gerginlikler, çift arasındaki ipleri kopardı. İbrahim Tatlıses, Asena ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıkladıktan sonra, Asena da kendi kariyer yolunu çizmeye başladı. Ayrılık sonrası her iki taraf da farklı evlilikler ve ilişkiler yaşayarak hayatlarına devam etti.

Asena Kimdir?

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dans kariyerine genç yaşlarda başlayan ünlü isim, kıvrak dansları ve kendine has sahne şovlarıyla kısa sürede Türkiye'nin en tanınan oryantallerinden biri oldu. Özellikle "İbo Show"daki performanslarıyla şöhretini zirveye taşıyan Asena, dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık ve oyunculuk denemelerinde de bulundu.

Marmara Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Bölümü'nden mezun olan Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşti. Sahne hayatından kısmen uzaklaşan ünlü isim, zaman zaman Türkiye'ye gelerek çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor. Asena, Türk televizyon tarihinin en ikonik dans figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.