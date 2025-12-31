Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sarı-kırmızılı forma ile özdeşleşen ve futbolculuk kariyerinin ardından yaptığı spor yorumculuğuyla da hafızalara kazınan Özdenak'ın vefatı, spor camiasını yasa boğdu. Galatasaray Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere birçok kurum ve kişi, efsane ismin ardından taziye mesajları yayımladı.

Uzun yıllar yeşil sahalarda "Ayı Gökmen" lakabıyla tanınan ve güçlü fiziğiyle bilinen Özdenak, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Hastaneden gelen acı haberin ardından, futbol dünyasının önde gelen isimleri ve sevenleri, merhumun ailesine destek olmak için hastaneye akın etti. Özdenak'ın vefatı, sadece Galatasaraylılar için değil, tüm Türk sporu için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

Gökmen Özdenak Neden Öldü?

Gökmen Özdenak, 29 Aralık 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, KOAH hastalığı bulunan ve evde fenalaşan Özdenak'ın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen efsane isim, hemen yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanede iki gün boyunca yaşam savaşı veren Özdenak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, ölüm nedenini kalp yetmezliğine bağlı komplikasyonlar olarak açıkladı. Yoğun bakım sürecinde sevenleri ve eski takım arkadaşları hastane bahçesinde umutlu bir haber beklese de, 31 Aralık akşam saatlerinde acı haber geldi.

Cenaze Töreni Ne Zaman?

Gökmen Özdenak'ın cenaze programına ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Galatasaray Kulübü yetkilileri ve ailesi tarafından yapılan ilk açıklamalarda, tören bilgilerinin ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Törenin, Özdenak'ın efsaneleştiği Ali Sami Yen Spor Kompleksi veya kulüp tesislerinde düzenlenecek bir anma programının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Gökmen Özdenak Kimdir?

22 Haziran 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökmen Özdenak, futbola İstanbulspor altyapısında başladı. 1967 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 13 yıl boyunca aralıksız forma giydi ve kulübün sembol isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı forma altında 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı ve yorumculuğu yapan Özdenak, özellikle "Telegol" programındaki dobra yorumları ve kendine has üslubuyla yeni nesil futbolseverlerin de tanıdığı bir isim oldu. Milli formayı da 14 kez terleten Özdenak, Türk futbol tarihine "golcü" kimliği ve hırslı yapısıyla adını altın harflerle yazdırdı.