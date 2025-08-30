Son Mühür- 4 Ağustos 2025 günü saat 23.00 sıralarında Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında gergin anların yaşandığı videonun kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasına gelen AK Parti Beylikova İlçe Başkanı H.Ö., jandarma personeline zorluk çıkardı.

Yaklaşık iki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ve diğer personele yönelik sözlü saldırıda bulunduğu öne sürülen H.Ö.’nün, jandarma ekiplerine ağır hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

İddialara göre H.Ö., jandarma görevlilerine “Sen benim kim olduğumu biliyor musun, pislik yapıyorsun, pisliksin, artistlik yapıyorsun, gerizekalı, edepsiz, terbiyesiz” ifadelerini kullandı. Tartışmanın bazı bölümlerinin jandarma personelinin yaka kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Jandarma personeli şikayetçi oldu

Hakaretlere maruz kaldığını belirten jandarma personeli, olayla ilgili şikayette bulundu. Bunun üzerine Beylikova Cumhuriyet Savcılığı’nın olay hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. Savcılığın, kamera kayıtlarını incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında.

“Yasaklı maddeyi bitirme noktasına getirdik”

Olay sırasında H.Ö.’nün, “Beylikova’da yasaklı madde satanları yakalamıyorsunuz, bizi çeviriyorsunuz” sözlerini sarf ettiği öne sürüldü.

Yetkililer ise bu iddialara karşılık vererek, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yasaklı maddeyle mücadelede aktif görev aldığını ve ilçede uyuşturucu sorununu bitirme noktasına getirdiğini vurguladı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Savcılığın başlattığı soruşturmanın detayları kamuoyuna açıklanmazken, jandarma personelinin şikayetinin ardından dosyanın geniş kapsamlı inceleneceği öğrenildi. İlçede büyük yankı uyandıran olayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.