Nevşehir'de yaklaşık 18 ay önce meydana gelen ve 36 yaşındaki Eda Özden'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma derinleşirken, çarpıcı yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ruhsatsız olduğu iddia edilen bir klinikte ozon tedavisi gördüğü sırada fenalaşan Özden'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, doktorun "hasta kabul etmedim" savunmasının aksine, hastalarla yaptığı telefon yazışmaları ve randevulaşmalar dosyaya eklendi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ön rapor da Özden'in ölümüne dair önemli bir tespitte bulundu.

Klinikte hayatını kaybetti, adli tıp raporu çelişkili

Dahiliye Uzmanı Dr. B.B.'nin, özel bir hastaneden ayrıldıktan sonra kendi kliniğini açma hazırlıkları yaptığı sırada, Eda Özden kendisiyle tedaviye başladı. İddialara göre, genç kadın, ikinci seans esnasında aniden fenalaştı. Klinik içinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özden, durumu ağırlaşınca Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu, yürüttüğü incelemeler sonucunda Özden'in ölümünün "ilaçlara bağlı oluşan alerjik reaksiyon" sonucu meydana gelmiş olabileceği yönünde bir rapor hazırladı. Bu rapor, olayla ilgili soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

Doktorun "Ruhsat yoktu" savunması çürütüldü

Olay sonrası gözaltına alınan Dr. B.B., verdiği ifadede kliniğin henüz faaliyete geçmediğini ve hasta kabulüne başlamadığını öne sürdü. "Olay günü diyetisyen arkadaşım, bir bayanın fenalaştığını söyledi. Ben sadece ilk müdahaleyi yaptım ve ambulansı aradım" şeklinde konuşan doktorun bu savunması, soruşturma dosyasına giren delillerle çelişti. Eda Özden'in eşi ve diğer hastalarla yapılan telefon yazışmalarında, doktorun açıkça randevu saatlerini ve tedavi seanslarını planladığı görüldü.

"Kilo vermek amacıyla oldu"

Hayatını kaybeden Eda Özden'in eşi Yasin Özden, yaşadıkları trajediye isyan etti. Eşinin epilepsi ya da kronik bir hastalığı olmadığını belirten Özden, eşinin sadece kilo vermek amacıyla ozon tedavisi almak istediğini söyledi. "Eşim orada 20-25 dakika boyunca tutuldu. Eğer hemen ambulans çağrılsaydı, belki de yaşıyor olacaktı" diyerek, kliniğin ruhsatsız olması ve doktorun çelişkili ifadeleri nedeniyle adaletin bir an önce tecelli etmesini beklediğini dile getirdi.

Yasin Özden, eşinin ozon tedavisi sonrası fenalaştığını ve doktorun bunu inkâr ettiğini ifade etti. Ayrıca doktorun, hastaneye götürdüğü sırada eşinin epilepsi nöbeti geçirdiğini söyleyerek yanlış bilgi verdiğini öne sürdü. "Eşim epilepsi hastası değildi, ozon tedavisi sonrası fenalaştı ve vefat etti" diyen Özden, başka ailelerin canının yanmaması için sağlık denetimlerinin daha sıkı yapılması gerektiğini vurguladı.

Eda Özden'in hayatını kaybettiği klinik mühürlenirken, Dr. B.B. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı. Hazırlanacak olan iddianamede, Adli Tıp raporu, hasta yazışmaları ve tanık ifadelerinin önemli deliller olarak yer alması bekleniyor.