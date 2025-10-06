Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı seçiminde en güçlü potansiyel adaylar olarak görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de tutukluluğu devam eden Ekrem İmamoğlu ve son konser soruşturmasıyla hedefe konulup konulmayacağı tartışılan Mansur Yavaş'ın seçmendeki karşılığına cevap aranıyor.

ASAL Araştırma'nın 12-18 Eylül tarihleri arasında 26 ilde önceden hazırlanmış soru formatına bağlı olarak 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği çalışmada ''Cumhurbaşkanlığı seçimi'' konusunda çarpıcı sonuçları ortaya koydu.



Erdoğan mı? İmamoğlu mu?



Araştırmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan ve DEM Parti adayının tartıya çıktığı bir seçimde Erdoğan'ın yüzde 36.8, İmamoğlu'nun yüzde 33.4, DEM Parti adayının yüzde 5.1 ve Fatih Erbakan'ın yüzde 2.8 oy aldığı görüldü.

Erdoğan mı? Yavaş mı?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Mansur Yavaş'ın, Fatih Erbakan'ın ve DEM Parti adayının birlikte yarıştığı soruda ise seçmenin yüzde 38.0'le Yavaş'ı ilk sıraya oturttuğu görülüyor. Aynı çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 33.3, DEM Parti adayının yüzde 6.6 ve Fatih Erbakan'ın oyunun ise 2.3 olduğu ortaya çıktı.