Son Mühür - Soğuk havalar henüz tam anlamıyla başlamamış olsa da birçok kişi grip olduğunu düşünerek doktora başvuruyor. Şiddetli boğaz ağrısı, ses kısıklığı, öksürük, ateş ve halsizlik gibi belirtiler grip sanılsa da, aslında bu şikayetlerin kaynağı COVID’in Stratus (XFG), yani halk arasında bilinen adıyla Frankenstein varyantı olabilir. Belirtilerin benzerliği nedeniyle pek çok kişi grip ilacı kullanıyor ancak bu durum yanlış tedaviye yol açabiliyor. Peki, bu durumda ne yapılmalı?

Milliyet’in haberine göre, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Günlük raporlara bakarak söyleyebilirim ki gelen vakaların yüzde 90’ı COVID, yüzde 10’u da diğer virüsler. Şu an çok yaygın” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

Diğer enfeksiyonları tetikliyor

“Frankenstein ismi de bu varyanta zaten kliniği ağır seyredebildiği için verildi. İleri yaşlar ve eşlik eden hastalıkları olanlarda hastaneye yatış gerekebiliyor. Hastalık sonrası, bizim post COVID dediğimiz dönemde ise yine özellikle bağışık sistemi baskılanmış olanlarda mantardan tut zonaya kadar diğer enfeksiyonlarda alevlenmeler de görülebiliyor. Yani kendisi gibi başka hastalıklara kapı açması da riskli”

''Test yaptırılmalı''

“Maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli, semptomlar varsa mutlaka bir COVID testi yaptırmalı. Şu an hasta istemedikçe COVID testi yapılmıyor maalesef. Ama semptomlar enflüanzaya da benziyor. Dolayısıyla bu noktada uygulanabilecek yanlış bir tedavi; örneğin antibiyotik kullanımı, hastalar için başka riskleri de beraberinde getiriyor”

Belirtileri

Öte yandan, Frankenstein varyantına yakalanıp yakalanmadığınızı anlamanın üç temel belirtisi bulunuyor. Eğer sadece grip olduğunuza inanıyorsanız, büyük olasılıkla koku veya tat kaybı, “jilet gibi” keskin boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetler yaşamıyorsunuzdur. Ancak bu belirtiler mevcutsa, COVID’in Frankenstein varyantına yakalanmış olabilirsiniz. Uzmanlar, bu süreçte en etkili tedavinin bol dinlenme olduğunu vurgularken, ek olarak C ve D vitamini takviyesiyle birlikte tavuk suyu çorbası tüketimini de öneriyor.