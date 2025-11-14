Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco, kulübün tarihine damga vuran özel bir duyuruyla taraftarlarını şaşırttı. Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden, dünyanın bir kulübe ait en büyük forma koleksiyonuna sahip taraftarını tanıttı.

1.146 forma ile dünya çapında rekor

Fransız koleksiyoner Julien Bouron, 1950’lerden bugüne kadar uzanan tam 1.146 adet giyilmiş ya da maç için hazırlanmış AS Monaco forması ile rekor kırdı. Kırmızı-beyaz renklere tutkusu ile bilinen Bouron’un arşivi, sadece sayısal büyüklüğüyle değil, içindeki çok özel parçalarla da büyük ilgi görüyor.

Tarihi formalar, efsaneler ve unutulmaz tasarımlar

Koleksiyon, AS Monaco’nun futbol mirasına ışık tutan yüzlerce eşsiz forma içeriyor. Arşivde:

- Farklı dönemlerin efsane futbolcularına ait formalar,

- Özel maç ve etkinlikler için hazırlanan sınırlı üretim tasarımlar,

- Yıllar içinde değişen retro ve nadir modeller yer alıyor.

Bu yönüyle koleksiyon, hem kulübün hem de Avrupa futbol tarihinin gelişimini yansıtan benzersiz bir arşiv niteliği taşıyor.

Kulüpten resmi övgü

AS Monaco, Bouron’un koleksiyonuna resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kulüp, Julien Bouron’un arşivini “Dünyanın bir kulübe ait en büyük forma koleksiyonu” olarak tanımlayarak taraftarının tutkusuna teşekkür etti.

Futbol tarihine ışık tutan arşiv

Bouron’un yıllar içinde özenle topladığı formalar, sadece bir taraftar koleksiyonu olmanın ötesine geçti. Koleksiyon bugün, futbol kültürünü, forma tasarımlarındaki dönüşümü ve AS Monaco’nun tarihi yolculuğunu belgeleyen nadir bir kaynak olarak kabul ediliyor.