2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda kadroda zorunlu bir değişiklik yapıldı. Emirhan Topçu, yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Arka adalesi sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamadı

Arka adalesindeki sorun nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan genç futbolcunun, tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, “A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, aday kadromuzdan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu” ifadelerine yer verildi