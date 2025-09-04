Son Mühür/ Begüm Mol- Kalben, paylaşımında tecavüz ve cinayetlerin mağdurların yaşam biçimlerine göre şekillenmediğini dile getirdi. Şarkıcı, “Hangi cinsiyete, bedene doğduğumuzun, ne giydiğimizin, hangi saatte nerede yürüdüğümüzün önemi yok. Bu suçlar tamamen sizinle alakalı” ifadelerini kullandı.

“Öğrenemeyen ve gelişemeyen zavallılar”

Sanatçı, saldırıların arkasındaki zihniyeti eleştirerek şunları belirtti:



“Bu acı gerçek, sizin sevemeyen, iletişim kuramayan, öğrenip gelişemeyen zavallılar olmanızla alakalı. Tecavüz ettiğiniz, öldürdüğünüz insanları suçlamanız da yine, bizzat sizin zavallılığınızdan kaynaklanıyor.”

“Muhteşem insanlara dayanamıyorsunuz”

Kalben, saldırıların aslında hayata tutunan insanların varlığına duyulan tahammülsüzlükten kaynaklandığını ifade etti:



“Karşınızda yaşayan, gülen, düşünen, gelişen, yok etseniz de çoğalmaya devam eden muhteşem güzellikte insanlar var. Buna dayanmıyorsunuz. Mecbur, alışacaksınız.”

Sanatçının sözleri, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek niteliğinde yorumlandı.