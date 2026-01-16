Son Mühür- 26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Olayın ardından başlatılan adli süreçte, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ablasının tutuklanmasının ardından yeni açıklamalar geldi

Soruşturma sürecinde kamuoyuna sık sık açıklamalarda bulunan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, son olarak bir televizyon programına konuk oldu.

Canlı yayında konuşan Tuğberk Yağız Gülter, hem soruşturma sürecine hem de ailesine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

“Annemin şiddetle anıldığı bir geçmiş var”

Programda babası Gürol Gülter hakkında sert sözler sarf eden Tuğberk Yağız Gülter, kamuoyunda bilinen geçmişe dikkat çekerek şunları söyledi:

“Babamın nasıl tanındığı herkesçe biliniyor. Benim canımdan çok sevdiğim annemi döverek ünlü olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Zamanında ‘Güllü’yü döven, burnunu kıran adam’ olarak anıldı.”

“Mesajlar ve evlilik teklifleri var”

Canlı yayındaki açıklamalarında elinde birçok mesaj bulunduğunu da dile getiren Tuğberk Yağız Gülter, annesi ile babası arasında yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bende daha ne mesajlar var. Annemin kişisel olarak babama nasıl döndüğüne dair mesajlar bunlar. Babam zaten birçok kez anneme evlilik teklif etti.”

“Babamdan nefret ederek büyüdüm”

Programda kendisine yöneltilen “Annenin hayatını baban mı mahvetti?” sorusuna da yanıt veren Tuğberk Yağız Gülter, babasıyla tüm bağlarını kopardığını belirterek duygusal açıklamalarda bulundu. Gülter, şu ifadeleri kullandı:

“Mahvedenlerden biri. Ben zaten babamdan nefret ederek büyüdüm. Annemin çok gözyaşı dökmüşlüğü var. Bu saatten sonra bilsin ki onun böyle bir oğlu yok.”