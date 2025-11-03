TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında zor günler geçiren Altınordu Futbol Kulübü’nde, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Namet Ateş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Son olarak deplasmanda Karaman FK’ya karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından bu kararı veren genç teknik adam, kulübe vedasını duygusal bir mesajla yayınladı. Ateş’in istifasıyla kırmızı-lacivertli camiada yeni bir dönemin kapıları açılmış oldu.

Ateş Döneminde yükselen başarısızlık grafiği

Altınordu’nun bu sezonki performansında istenen istikrar bir türlü yakalanamadı. Takımın başında çıktığı toplam on maçta galibiyet yüzü göremeyen Namet Ateş, bu süreçte sadece dört beraberlik elde edebildi. Geriye kalan altı karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılan genç çalıştırıcının yönetiminde kulüp, puan tablosunda alt sıralara demir attı. Alınan son Karaman FK mağlubiyeti, Ateş’in koltuğunu bırakma kararında belirleyici bir etken oldu. Deneyimli kulüp yönetimi şimdi, ligde kalma mücadelesi veren takımın başına geçecek yeni teknik patronu belirlemek üzere arayışlara hız verdi.

"Yüreğimin bir parçasını bırakıyorum": Ateş’ten duygusal veda

Görevinden ayrılma kararını bizzat açıklayan Teknik Direktör Namet Ateş, yayınladığı veda mesajında geçmiş başarılarına atıfta bulunarak duygularını dile getirdi. Ateş, geçen sezon Altınordu bünyesinde "harika işler" yaptıklarını hatırlatırken, bu sezonki gidişatın ise kabul edilemez olduğunu ima etti.

Ateş, istifasına gerekçe olarak, takımın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için farklı bir yaklaşıma ve anlayışa ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtti. Mesajında, "Bu sezon kötü bir başlangıç oldu. Yeni bir anlayış ve davranışa takımın ihtiyacı olduğunu düşünüp istifa ediyorum," ifadelerini kullandı. Altınordu’ya olan bağlılığını da vurgulayan genç teknik adam, "Yüreğimin bir parçasını bırakarak Altınordu ailesine şükranlarımı sunar, başarılar dilerim," diyerek sözlerini noktaladı.