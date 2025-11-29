Kaza, 15 Kasım sabahı saat 07.30 sıralarında Alaşehir–Sarıgöl kara yolu Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana gelmişti.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinin altına giren ekip aracında büyük hasar oluşmuştu. Araçta bulunan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde hayatını kaybetmişti, sürücü konumundaki Hatice Ünal ise ağır yaralanmıştı.
Şehit polis memuru Ali Barut defnedildi
Evli ve 2 çocuk babası, 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Salihli’nin Kapancı Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkıştı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde ekip aracının TIR’a çarpma anı net şekilde görülüyor.
Hatice Ünal’dan acı haber
Kazanın ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Ünal, 14 günlük tedavi sürecinin ardından bugün yaşamını yitirdi.
Genç polis memurunun şehit olmasıyla Acil Müdahale Timleri ve emniyet teşkilatında büyük üzüntü yaşandı.
Cenazesi memleketinde defnedilecek
Şehit Hatice Ünal’ın naaşının memleketi Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.