Manisa’da Yıllardır Beklenen Yol Için Ihale Günü Belli Oldu

Manisa’nın önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Kula–Alaşehir Karayolu yenileme çalışmaları için ihale tarihi 26 Aralık 2025 olarak belirlendi. Günlük ortalama 1.781 aracın kullandığı, trafiğin yüzde 7’sini ağır tonajlı taşıtların oluşturduğu güzergahta yol standardının artırılması planlandı.

Saha incelemesi yapıldı

İhalenin açıklanmasının ardından AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile teşkilat yöneticileri, Kula–Alaşehir Karayolu üzerinde incelemelerde bulundu. Heyet, yolun mevcut durumu hakkında değerlendirmeler yaparak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Dar yol, projeli karayoluna dönüşecek”

AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, yıllardır dar yapısıyla sürücüleri zorlayan yolun projeli ve standartları yüksek bir karayoluna kavuşacağını belirtti. Gülmez, ihalenin ardından yüklenici firmanın en kısa sürede çalışmalara başlamasının beklendiğini ifade ederek katkı sunan milletvekilleri ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

“Kanayan yara çözülüyor”

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ise Kula–Alaşehir yolunun uzun süredir bölge halkı için büyük bir sorun oluşturduğunu vurguladı. Yolun yenilenmesinin, Kula ve Alaşehir arasında çalışan ve ticaret yapan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını dile getirdi.

“İki ilçe için tarihi bir adım”

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan da Kula–Alaşehir Karayolu’nun her iki ilçe için yıllardır beklenen bir proje olduğuna dikkat çekti. Yolun yenilenmesiyle birlikte Alaşehir ve Kula’nın ekonomik ve sosyal açıdan daha da yakınlaşacağını belirten Kozan, projenin iki ilçe için de tarihi nitelik taşıdığını ifade etti.

Ulaşım ve ekonomi birlikte güçlenecek

Yetkililer, yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşım güvenliğinin artacağını, bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliğin de olumlu yönde etkileneceğini bildirdi. Projenin Manisa’nın batı-doğu aksındaki ulaşım kalitesine önemli katkı sunması bekleniyor.