Cevher karakterine hayat veren Nail Kırmızıgül'ün diziden ayrılıp ayrılmadığı sosyal medyada yoğun şekilde araştırıldı. İzleyiciler "Arka Sokaklar Cevher neden yok?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Arka Sokaklar'da Cevher neden yok?

Arka Sokaklar dizisinde Cevher Şanlı karakterine hayat veren Nail Kırmızıgül, yeni bölümlerde yer almıyor. Bunun nedeni senaryo gereği Cevher karakterinin öldürülmesi. Dizinin kötü adamı olarak bilinen Cevher'in ölümüyle birlikte Nail Kırmızıgül de yapımdan ayrıldı.

Cevher karakteri dizide nasıl öldü?

Arka Sokaklar'ın son sezonunda önemli bir yer edinen Cevher Şanlı karakteri, senaryo gereği hayatını kaybetti. Özel harekât kökenli, disiplinli ve görevine bağlı bir polis olarak başlayıp ardından kötü karakter haline dönüşen Cevher, izleyicilerin hafızasında derin bir iz bıraktı.

Nail Kırmızıgül kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde Cevher Şanlı karakteriyle akıllara kazınan Nail Kırmızıgül, 3 Eylül 1965'te Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı ancak mezun olmadan ayrıldı.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce bir matbaa şirketinde ürün pazarlama işi yapan Kırmızıgül, 1991 yılında Sinan Çetin'in yönettiği "Propaganda" filminde Kemal Sunal ve Metin Akpınar ile birlikte rol alarak sinemaya adım attı.

Nail Kırmızıgül'ün dikkat çeken rolleri

Nail Kırmızıgül, asıl çıkışını 1999-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Yılan Hikayesi" dizisinde canlandırdığı Komiser Cem karakteriyle yaptı. Bu rol, onu geniş bir izleyici kitlesine tanıttı.

2013-2014 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde ilk kez Cevher Şanlı karakterine hayat veren oyuncu, 11 yıl aradan sonra 2025 yılında aynı karakterle diziye geri döndü. Bu dönüş hem eski izleyicileri sevindirdi hem de genç kuşakla yeni bir bağ kurmasını sağladı.

Nail Kırmızıgül'ün filmografisi

Nail Kırmızıgül, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer aldı:

Propaganda (1991)

Yılan Hikayesi (1999-2001)

Melekler ve Kumarbazlar (2009)

Mavi Pansiyon (2011)

Arka Sokaklar (2013-2014, 2025)

Yılanların Öcü (2014)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015)

Evlat Kokusu (2017)

Leke (2019)

Doğduğun Ev Kaderindir (2020)

Nail Kırmızıgül'ün yazarlık kariyeri

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Nail Kırmızıgül, "Şırrak!" adlı bir öykü kitabı da kaleme aldı. Bu eser, sanatçının çok yönlü kişiliğini ve edebiyata olan ilgisini ortaya koyuyor.

1,84 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındaki oyuncu, 60 yaşında ve Başak burcu. Özel hayatını medyadan uzak tutan Kırmızıgül, memleketi Gaziantep ile olan bağını hiçbir zaman koparmadı.