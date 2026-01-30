Trump yaptığı açıklamada Warsh'ın "FED tarihinin en büyük başkanlarından biri" olacağına inandığını vurguladı. Peki Kevin Warsh kimdir, hangi görevlerde bulundu ve FED başkanlığına geçiş süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

Kevin Warsh kimdir?

Kevin Warsh, 13 Nisan 1970'te New York'un Albany kentinde doğdu. 2026 itibarıyla 56 yaşında olan Warsh, emekli bir doktorun oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren akademik başarılarıyla öne çıkan Warsh, ABD'nin en prestijli üniversitelerinde eğitim aldı.

Kevin Warsh'ın eğitim hayatı

Warsh, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde kamu politikası alanında tamamladı. Ardından ABD'nin en saygın hukuk okullarından biri olan Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu güçlü akademik altyapı, hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında parlak bir kariyer inşa etmesinin temelini oluşturdu.

Kevin Warsh'ın kariyer yolculuğu

Warsh, mezuniyetinin ardından yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley & Co.'da çalışmaya başladı. Özellikle birleşme ve satın alma süreçlerinde görev alan Warsh, finans dünyasındaki karmaşık yapıları analiz etme becerisiyle kısa sürede yükseldi.

2002 yılında kamu sektörüne geçen Warsh, ABD Başkanı'nın Ekonomik Politikalardan Sorumlu Özel Asistanı olarak Beyaz Saray'da göreve başladı. Bu dönemde Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreterliği görevini de yürüttü.

FED'deki ilk görevi ve tarihi başarısı

2006 yılında henüz 35 yaşındayken FED Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Warsh, bu pozisyona gelen en genç isimlerden biri olarak tarihe geçti. FED'deki görev süresi boyunca 2008 Küresel Ekonomik Krizi'nde aktif rol aldı, G-20 toplantılarında ABD'yi temsil etti ve Asya ekonomileriyle diplomatik temaslarda bulundu.

Trump neden Kevin Warsh'ı tercih etti?

Trump'ın tercihinde Warsh'ın hem Wall Street'teki hem de kamu kurumlarındaki deneyimi belirleyici oldu. Son yıllarda Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü bünyesinde merkez bankacılığı reformları üzerine akademik çalışmalar yürüten Warsh, İngiltere Merkez Bankası için hazırladığı reform raporunun İngiliz Parlamentosu tarafından kabul edilmesiyle küresel arenada güvenilirliğini kanıtladı.

Piyasa analistleri Warsh'ı "şahin eğilimli" bir isim olarak tanımlıyor. Bu, enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarını savunduğu anlamına geliyor. Ancak Trump'ın faiz indirimleri konusundaki görüşlerine de yakın olduğu belirtiliyor.

Senato onayı ve geçiş süreci nasıl işleyecek?

Warsh'ın FED Başkanı olabilmesi için ABD Senatosu'nda çoğunluk oyu alması gerekiyor. Bu süreçte senatörler adayın geçmişini, akademik çalışmalarını ve para politikalarına bakış açısını detaylı biçimde değerlendirecek. Onay sürecinin olumlu sonuçlanması halinde Warsh, Mayıs 2026'da Jerome Powell'dan görevi devralacak.

FED nedir?

Federal Reserve (FED), Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası. 1913 yılında kurulan FED, ülkenin para politikasını belirleyen, finansal sistemi düzenleyen ve ekonomik istikrarı sağlamakla görevli bağımsız bir kurum. FED'in aldığı faiz kararları sadece ABD ekonomisini değil, küresel piyasaları ve Türkiye dahil tüm gelişmekte olan ülkeleri doğrudan etkiliyor. FED Başkanı, dünyanın en güçlü ekonomik karar alıcılarından biri olarak kabul ediliyor.