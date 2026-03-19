Bayram namazı, hem Ramazan hem de Kurban bayramlarının ilk günü kılınan ve erkekler için vacip kabul edilen bir ibadet. Cemaatle eda edilen bu namazda, geç kalınması halinde uygulanması gereken belirli kurallar bulunuyor. İşte bayram namazına geç kalanların yapması gerekenler ve bayram namazının kılınışı hakkında detaylı bilgiler.

Bayram namazına geç kalanlar ne yapmalı?

Bayram namazına geç yetişen kişiler, diğer namazlarda olduğu gibi imam selam verdikten sonra ayağa kalkarak kaçırdıkları rekatları tamamlıyor. Eğer kişi ikinci rekata yetişmişse, imam selamını verdikten sonra ayağa kalkıp önce Sübhaneke okuyor. Ardından üç kez tekbir getirerek ellerini kulaklara kaldırıyor. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılırken, üçüncüsünde göbek altında bağlanıyor. Fatiha ve ek bir sure okunduktan sonra rüku ve secdeler yapılıp oturuluyor ve namaz tamamlanıyor.

Her iki rekatı da kaçıran kişi ise önce birinci rekatı yukarıdaki şekilde kılıp ayağa kalkıyor. İkinci rekatta Fatiha ve sureden sonra yine üç tekbir getiriyor; bu kez üçüncüde eller yanlara bırakılıyor, dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan doğrudan rükuya eğiliniyor.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve cemaatle birlikte eda ediliyor. İlk rekatta niyet edildikten sonra Sübhaneke okunuyor. Hemen ardından üç kez tekbir getirilerek eller kulaklara kaldırılıyor. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara salınırken, üçüncüde göbek altına bağlanıyor. İmam Fatiha ve bir sure okuduktan sonra topluca rükuya gidiliyor.

İkinci rekatta ise imam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra üç tekbir daha getirilir. Ellerin üçünde de yanlara bırakılır, dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükuya eğilinir. Bu sıralama kısaca "iki salla bir bağla, üç salla bir eğil" şeklinde özetleniyor ve kolayca akılda kalıyor.

Bayram namazı evde kılınabilir mi?

Bayram namazı cemaatle kılınması gereken bir ibadet olduğu için tek başına evde kılınamıyor. Ancak herhangi bir özür nedeniyle camiye gidemeyenler, dört rekatlık nafile bir namaz kılarak o günün bereketinden nasiplenebilir. Yine de asıl olan, imkanı olan her Müslümanın camide cemaate katılması.