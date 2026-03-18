Bayram hediyeleri ve e-ticaret siparişlerinin yetişip yetişmeyeceği endişesi taşıyan vatandaşlar için PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo başta olmak üzere tüm firmaların arefe günü ve bayram programı netleşti.

PTT Kargo arefe günü kaça kadar açık?

Kamu kurumu statüsünde hizmet veren PTT Kargo, 19 Mart Perşembe günü resmi tatil prosedürlerine uygun olarak sabah standart mesai saatinde kapılarını açacak ve saat 12:30'a kadar hizmet verecek. Öğleden sonra gönderi kabulü ve teslimat işlemi yapılmayacak. PTT Kargo, bayram süresince yani 20-22 Mart tarihleri arasında tamamen kapalı olacak. Normal dağıtım 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Özel kargo firmaları arefe günü çalışacak mı?

Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi özel firmalar arefe günü genellikle yarım gün mesai yapıyor. Şubeler sabah 09:00'da açılacak ve dağıtım ile alım işlemlerini saat 13:00'e kadar tamamlamayı hedefliyor. Ancak özel kargo firmaları kendi inisiyatifleriyle bazı bölgelerde öğleden sonra da sınırlı dağıtıma devam edebiliyor. Bu durum şirketten şirkete ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

Bayram günlerinde kargo gelir mi?

Ramazan Bayramı'nın 1, 2 ve 3. günlerinde yani 20-22 Mart tarihlerinde geleneksel kargo firmaları dağıtım yapmayacak ve şubeler kapalı kalacak. Arefe günü teslim edilemeyen gönderiler bayram sonrası ilk iş günü olan 23 Mart Pazartesi'ye kalacak. Ancak Trendyol Express, HepsiJet ve Kolay Gelsin gibi e-ticaret odaklı lojistik firmaları bayramın 2. veya 3. günü sınırlı bölgelerde teslimat yapabilir. Siparişlerin bayrama yetişmesi için gönderimlerin mümkün olduğunca erken yapılması tavsiye ediliyor.

Kargo bekleyenler nelere dikkat etmeli?

Arefe günü sabah saatlerinde dağıtım yapılması mümkün olsa da yoğunluk nedeniyle bazı paketler bayram sonrasına kalabiliyor. Sipariş durumunu takip etmek isteyenler, kullandıkları e-ticaret platformlarının "Kargom nerede?" bölümünden güncel bilgiye ulaşabilir. Bayram öncesi son dakika alışverişlerinde teslimat süresinin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalı.