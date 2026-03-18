Araç alım satımı, vekaletname çıkarma veya sözleşme tasdiki gibi önemli işlemleri olan vatandaşlar için arefe gününün çalışma düzeni büyük önem taşıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre arefe günü yarım gün tatil uygulanıyor ve kamu kurumlarının büyük çoğunluğu öğle saatlerine kadar hizmet veriyor.

19 Mart arefe günü noterler kaça kadar açık?

Noterler, 19 Mart 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren hizmet verecek ve saat 12:30'a kadar işlem kabul edecek. Öğle saatinden sonra Ramazan Bayramı resmi tatili başlayacağı için noterler kapalı olacak. Vatandaşların araç satışı, vekaletname ve tasdik işlemlerini saat 12:30'dan önce tamamlamaları gerekiyor.

Ramazan Bayramı'nda noterler açık mı?

Ramazan Bayramı tatili boyunca yani 20-22 Mart tarihleri arasında noterler kapalı olacak. Bazı büyükşehirlerde nöbetçi noter uygulaması devreye alınabilecek. Nöbetçi noter bilgilerine Türkiye Noterler Birliği'nin (TNB) resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün. Normal mesai düzeni ise 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.

Arefe günü hangi kurumlar yarım gün çalışıyor?

Arefe günü yalnızca noterler değil, birçok kamu kurumu da yarım gün hizmet verecek. Bankalar saat 12:30-13:00'e kadar açık olacak ve bu saatten sonra yapılan EFT (Elektronik Fon Transferi) işlemleri ilk iş günü olan 23 Mart'a sarkacak. PTT şubeleri de öğlene kadar hizmet verdikten sonra kargo kabul ve dağıtım işlemlerini durduracak. Vergi daireleri ve belediye vezneleri saat 13:00 itibarıyla kapanacak. Eczaneler ise öğleden sonra yalnızca nöbetçi sistemiyle hizmet verecek. İşlemi olan vatandaşların sabah erken saatlerde kurumlara başvurması, olası yoğunluk ve mağduriyetlerin önüne geçecek.

Noterden işlem yaptıracaklar nelere dikkat etmeli?

Arefe günü noterlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde sabah saatlerinde ciddi sıra oluşabileceği göz önünde bulundurulmalı. İşlem için gerekli tüm belgelerin ve kimliklerin eksiksiz hazırlanması, sürecin hızlı tamamlanmasını sağlayacak. Araç alım satımı gibi ödeme ve devir süreçlerinin aynı gün tamamlanması gereken işlemlerde zaman planlaması kritik önem taşıyor. Son dakikaya kalan işlemler ciddi mağduriyetlere yol açabileceğinden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.