Henüz 22 yaşında olmasına rağmen birçok büyük kulüpte forma giyen Kerkez, modern futbolun beklerden beklediği hem savunma disiplinini hem de hücum katkısını dengeli şekilde sunmasıyla öne çıkıyor. İşte Milos Kerkez'in kariyerine dair merak edilen tüm detaylar.

Milos Kerkez kimdir, kaç yaşında?

Milos Kerkez, 7 Kasım 2003 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Milli takım tercihini Macaristan'dan yana kullanan genç oyuncu, sol bek pozisyonunun yanı sıra sol kanat beki ve sol orta saha mevkilerinde de görev yapabiliyor. Fiziksel gücü, hızı ve ileri çıkışlardaki etkisi onu yaşıtlarından ayıran en belirgin özellikler arasında yer alıyor.

Futbol kariyeri nasıl şekillendi?

Kerkez'in futbol serüveni Avusturya'da Rapid Wien altyapısında başladı. Burada temel eğitimini alan genç oyuncu, 2020 yılında Macaristan'ın Győri ETO FC takımına transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı. Győr'deki başarılı performansı, onu kısa sürede Avrupa devlerinin radarına soktu.

2021 yılında İtalya'nın köklü kulübü AC Milan'a imza atan Kerkez'in transferinde efsane futbolcu Paolo Maldini'nin etkili olduğu biliniyor. Ancak yoğun rekabet nedeniyle Milan'da yeterli süre bulamayan genç oyuncu, gelişimini farklı bir adreste sürdürme kararı aldı.

AZ Alkmaar'dan Bournemouth'a, oradan Liverpool'a

2022'de Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına geçen Kerkez, kariyerindeki asıl sıçramayı burada gerçekleştirdi. Eredivisie'de hem savunmadaki istikrarı hem de hücuma yaptığı katkıyla parlayan genç bek, 2023 yılında AFC Bournemouth transferiyle Premier League sahnesine çıktı. İngiltere'de gösterdiği yüksek performans Liverpool'un dikkatini çekti ve 2025 yaz transfer döneminde yaklaşık 40 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool kadrosuna katıldı.

Macaristan A Milli Takımı'nda da 2022'den bu yana forma giyen Kerkez, Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda da ülkesini temsil etti. Geleceğin en önemli sol bekleri arasında gösterilen Kerkez, Liverpool'da Andy Robertson'a güçlü bir alternatif oluşturuyor. Galatasaray maçıyla birlikte Türk taraftarların da yakından tanıma fırsatı bulduğu genç oyuncunun önümüzdeki sezonlarda daha da parlayacağı öngörülüyor.