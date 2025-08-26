Son Mühür- Javier Milei başkanlık döneminin en zor dönemlerinden biriyle karşı karşıya kalcak gibi görünüyor. Borsanın sert düştüğü, pesonun dolar karşısında değer kaybettiği süreci başlatan Milei’nin kız kardeşi Karina Milei’nin adının karıştığı bir rüşvet iddiası oldu.

Arjantin'in uluslararası dolar tahvilleri pazartesi günü ayların en düşük seviyesine gerilerken, yolsuzluk iddialarının, ekonomik politikalarıyla finans piyasalarını canlandıran Devlet Başkanı Javier Milei'ye yakın kişileri de içine çekmesiyle hisse senetleri ve peso düştü.

Yerel medya geçen hafta, Engelliler Dairesi'nin o zamanki başkanı Diego Spagnuolo'ya benzeyen bir sesin kurum içindeki rüşvet konusunu tartıştığını gösteren ses kayıtları yayınladı.

Spagnuolo, başkanın kız kardeşi ve özel kalem müdürü Karina Milei'nin rüşvet aldığına atıfta bulunuyordu.

İddia sahibi Spagnuolo görevden alındı...

Spagnuolo daha sonra Başkan Milei tarafından görevden alındı.

Cuma günü, Spagnuolo'nun ikametgahı da dahil olmak üzere çeşitli mülklere hükümet soruşturması kapsamında baskın düzenlendi.

Milei, Pazartesi günü yaptığı konuşmada iddialara değinmedi, ancak ara seçimler öncesinde muhalefetin yaptığı saldırılardan endişe duymadığını söyledi.

Arjantin borsa endeksi geçtiğimiz haftaki yüzde 3,8'lik düşüşün ardından Pazartesi günü yüzde 4 düştü. Peso, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 1.356 dolara geriledi.