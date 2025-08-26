Son Mühür- İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı katliamlarında en yakın destekçisi olan ABD’de bu kez kadın bir siyasetçi Kuran-ı Kerim’i hedef alan provokasyona imza attı.

Kolombiya’dan ailesiyle birlikte 2009’da ABD’ye göç eden Valentina Gomez, İsrail’e desteğini gösterme adına Müslümanların kutsal kitabını hedef aldı.

Amerika Hristiyan bir ülkedir...

Teksas’taki evinin bahçesinde, elindeki alev makinesiyle Kuran’ı ateş topuna çeviren Gomez,

‘’İslam'ı bir kez ve tamamen durdurmadığımız sürece kızlarınız tecavüze uğrayacak, oğullarınızın kafaları kesilecek.

Hallelujah, hallelujah. Artık öbür yanığımızı çevirmeyi bırakın.

Unutmayın, Davut Calut için dua etmemişti. Onları öldürdü.

Amerika Hristiyan bir ülkedir, o yüzden terörist Müslümanlar 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilirler. Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır.’’ Mesajı verdi.

Valentina Gomez kimdir?

21 Mayıs 1999, Medellín, Kolombiya’da doğdu..

2009 yılında ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti ve New Jersey'nin Jersey City kentinde Katolik bir ailede büyüdü.

2024 yılında Missouri Sekreteri (Secretary of State) adaylığı için Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu. Kampanyası, aşırı sağcı retorik ve provokatif eylemlerle dikkat çekti. Ancak, seçimleri kazanamadı.

LGBTQ karşıtı kampanyalarıyla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz Şubat ayında LGBTQ yanlısı kitapları yakmasıyla gündeme gelmişti.

Bu dönemde Teksas’tan Kongre üyesi adaylığı için kampanya yürütüyor.