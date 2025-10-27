Son Mühür- Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin partisi La Libertad Avanza kongre ara seçimlerinde zafer kazandı. Milei'nin uyguladığı derin kemer sıkma politikalarına yönelik tepkilere rağmen seçmen radikal reformlara onay vermiş oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından Buenos Aires'teki bir otelde taraftarlarına zafer kazanmış bir şekilde konuşan Milei, "Arjantinliler başarısızlık modeline geri dönmek istemediklerini gösterdiler" dedi.



Milei, kutlama konuşmasında, "Diğer partilerden onlarca milletvekili ve senatörle temel anlaşmalara varabiliriz" diyerek ortaklıklar kurma konusunda daha derin bir istek duyduklarını belirtti.

40 milyar dolarlık şartlı destek...



Trump yönetimi, Milei'yi desteklemek için, halihazırda imzalanmış 20 milyar dolarlık bir döviz takası ve önerilen 20 milyar dolarlık bir borç yatırım tesisi de dahil olmak üzere, potansiyel olarak 40 milyar dolar değerinde bir kurtarma paketi teklif etmişti .

Mile'nin partisi La Libertad Avanza, Buenos Aires eyaletinde oyların yüzde 41,5'ini alırken, Peronist koalisyon yüzde 40,8 oy aldı. Eyalet, uzun süredir Peronistlerin siyasi kalesi konumundaydı.

Hükümet rakamlarına göre, La Libertad Avanza ülke genelinde Temsilciler Meclisi'nde 37'den 64'e yükseldi.

