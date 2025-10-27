Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Filosu, nükleer enerjili uçak gemisi USS Nimitz'den havalanan iki farklı hava aracının, kısa aralıklarla Güney Çin Denizi’ne düştüğünü kamuoyuna bildirdi. Rutin operasyonlar sırasında yaşanan bu talihsiz olayda, bir MH-60R Sea Hawk tipi deniz helikopteri ile bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı sulara gömülürken, her iki araçta görevli toplam beş askeri personelin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kazaların, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki Asya seyahatinden hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yarım saat içinde iki ayrı olay meydana geldi

ABD Pasifik Filosu Komutanlığı’ndan yapılan detaylı açıklamaya göre, olaylar dün öğleden sonra yerel saatle 14:45 ile 15:15 sularında, yani yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilimi içinde peş peşe yaşandı. İlk olarak rutin bir görev için kalkış yapan MH-60R Sea Hawk helikopterinin teknik bir aksaklık sonucu denize düştüğü tahmin ediliyor. Bu kazadan kısa süre sonra, F/A-18 Super Hornet savaş uçağı da henüz belirlenemeyen bir nedenle Pasifik sularına çakıldı.

Beş personel kurtarıldı, sağlık durumları iyi

Çifte kazanın hemen ardından USS Nimitz uçak gemisi bünyesindeki arama ve kurtarma ekipleri derhal harekete geçti. Savaş uçağının düşüşü sırasında fırlatma koltuğuyla kendilerini dışarı atan iki pilot ile helikopterde bulunan üç kişilik mürettebat, hızlı bir operasyonla denizden çıkarıldı. Personelin tamamının kurtarılması, olası bir faciayı önlerken, yapılan ilk sağlık kontrollerinde beş askerin de durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları belirtildi.

Kazaların nedeni araştırılıyor

ABD Pasifik Filosu, bölgedeki seyrüsefer güvenliğini yakından ilgilendiren bu ikili kazanın nedenlerini derinlemesine incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Teknik arıza, pilotaj hatası veya dış etken gibi tüm olasılıklar titizlikle araştırılıyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazaların kesin nedenlerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.