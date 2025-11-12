Son Mühür- Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan’ın Gence Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüş rotasında Gürcistan sınırları içinde düşerek enkaz bıraktı. Görgü tanıkları ve yayılan görüntüler, uçağın parçalarının geniş bir alana dağıldığını ortaya koydu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan acı açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kazada 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca şehitlerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı ve enkaz üzerinde incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Şehit askerlerimizin isimleri

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu.

Enkaz incelemeleri başladı

Olay yerine sevk edilen ekipler, uçağın enkazını geniş bir alana yayılan parçalarıyla birlikte incelemeye aldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirtti.