İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da Avrupa Yatırım Holding hisselerinde yapay fiyat hareketleri yaratarak küçük yatırımcılara zarar verildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 2 Aralık sabahı gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı gerçekleştirildi.

Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılık, hisse senetlerinde olağan dışı işlem hacmi ve fiyat dalgalanmalarını tespit etti. Ghafouri'nin yanı sıra eski milli futbolcu Gökhan Gönül de gözaltı listesinde yer aldı. Operasyonun ilk aşamasında yedi kişi tutuklanmıştı; şu an altı şüpheli için yakalama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Aref Ghafouri Gözaltı Nedeni

Ghafouri, Avrupa Yatırım Holding hisselerinde manipülatif işlemlerle bağlantılı olarak gözaltına alındı. Savcılık, şüphelilerin organize bir yapı içinde hareket ettiğini ve hisse fiyatlarını yapay olarak yükselterek küçük yatırımcıları zarara uğrattığını belirledi. Bu eylemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun radarına takıldı ve soruşturmayı tetikledi.

Operasyon kapsamında Ghafouri ile birlikte Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç gözaltına alındı. Şüphelilerin borsa işlemlerinde koordineli çalıştığı, sahte hesaplar ve mesajlaşmalar kullandığı tespit edildi. Mali kayıtlar ve dijital veriler inceleniyor.

Soruşturma, piyasa dolandırıcılığının finansal suçlar arasında en ağırlarından biri olduğunu gösteriyor. Ghafouri'nin illüzyon kariyerindeki başarısı, bu olayla tezat oluşturdu. Gözaltındakiler, ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilecek. Savcılık, delil toplama sürecini genişletti.

Aref Ghafouri Kimdir

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989'da İran'ın Urmiye şehrinde doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli sanatçı, çocukluğundan itibaren illüzyon ve mentalizme ilgi duydu. Amcasının bir gösteride ampulü kırıp yemesi, 11 yaşındaki Ghafouri'yi bu alana yöneltti. 18 yaşında Türkiye'ye gelerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümüne geçti ve Ankara'ya yerleşti.

Türkçe'yi kısa sürede anadili gibi öğrendi. 2011'de Show TV'deki Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak jüri ve izleyicileri büyüledi. Bu program, onu milyonlarca kişiye tanıttı. Aynı yıl Dünya Sihirbazlar Birliği'nin Merlin Ödülleri'nde "Dünyadaki En Ekstrem Sihirbaz" seçildi. 2012 sonunda Türk vatandaşlığına geçti ve Ankara'da yaşamaya devam etti.

Ghafouri, hipnoz, zihin okuma ve olağanüstü illüzyon numaralarıyla ünlendi. 2014'te "Sihir Bozucu" adlı kitabını yayımladı; kitapta yeteneklerini ve sırlarını paylaştı. Televizyon programlarında misafir olarak gösteriler yaptı. Sosyal medyada aktif; hayatından kesitler paylaşarak hayran kitlesini koruyor.

Aref Ghafouri Kariyeri ve Özel Hayatı

Ghafouri'nin kariyeri, Yetenek Sizsiniz sonrası ivme kazandı. 22 Aralık 2014'te programa jüri misafiri olarak döndü; Murat Boz, Özgü Namal ve Eser Yenenler'le sahnede yer aldı. Gösterilerinde yılanlar ve tehlikeli numaralar kullandı. Temmuz 2018'de Antalya'da bir otelde hazırlık sırasında kobra yılanı tarafından ısırıldı. Sağ bileğinden yaralanan sanatçı, Mısır'dan getirilen panzehirle tedavi edildi ve tam iyileşti.

Ankara'da evinde bir maymun besledi; hayvanın ölümüyle üzüntü yaşadı. Ghafouri, David Copperfield'i idolü olarak gösteriyor. Kariyerinde sansasyonel olaylar eksik olmadı. Sosyal medyada son paylaşımları, gösteri hayatından görüntüler içeriyor. Gözaltı haberi, hayranlarında şaşkınlık yarattı.

Bu olay, borsa manipülasyonlarının ünlü isimlere sıçradığını ortaya koydu. Savcılık, soruşturmayı derinleştirerek ağı genişletiyor. Ghafouri'nin avukatı henüz resmi açıklama yapmadı. Kamuoyu, mahkeme sürecini bekliyor.