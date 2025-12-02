Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de kıyıdan 80 mil açıkta uluslararası sularda ayçiçek yağı taşıyan ve Sinop'a doğru seyreden Midvolka 2 isimli tankerin saldırıya uğradığını duyurdu.

28 Kasım'da Ukrayna Karadeniz'de iki tankeri hedef alan saldırının görüntülerini yayınlamıştı.



''Son beş günde 3 saldırı!'' hatırlatmasında bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz,

''Bu yaşananlar Ukrayna’nın, Karadeniz’i kendi kaotik gerçekliğine benzetmek ve savaşı Paris Berlin, Londra ve Brüksel çıkarları paralelinde uzatarak, savaşa Türkiye’yi dahil etmeye yöneliktir.'' değerlendirmesinde bulundu.



Evdeki hesap çarşıya uymadı...



''2014 Maidan kalkışmasından sonra Kiev rejimi kendini Londra, Washington, Paris , Berlin ve Brüksel’in emperyalist aklına teslim etmiş, Rusya karşısında Batı’nın jeopolitik vizyonuna ucuz kan olarak sürülmüştür. Başlangıçta NATO, ABD ve AB desteğine güvenen Kiev; Rusya’nın çözülmesi, Putin rejiminin devrilmesi ve “Batı’nın zaferi” hayaliyle hareket etti. '' diyen Gürdeniz,

''Bu atmosferde, 2022 Mart–Nisan İstanbul görüşmelerinde masaya oturan Zelenski, İngiltere’nin Ali Kemal torunu Başbakan Boris Johnson tarafından savaşa devam etmesi için ikna edilmiş ve barış ihtimali rafa kaldırılmıştı.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Rusya sahada uzun soluklu bir yıpratma harbini göze alarak üstünlüğü ele geçirdi.

Bugün geldiğimiz noktada ABD Ukrayna’yı terk ediyor; İngiltere ve AB’nin ayakta kalmasını sağlayan tek çimento ise Rus düşmanlığı ve savaşın devamıdır. Cephede kaybedeceği kesinleşen Kiev yönetimi şimdi savaşın ateşini tüm Karadeniz’e yayma peşindedir. Nitekim NATO Askeri Komite Başkanı’nın Rusya’ya ön alıcı saldırıdan bahsedebilmesi, gelinen tehlikeli eşiği açıkça göstermektedir.'' uyarısında bulundu.



Ankara için bağlayıcı değil...



''İşte böyle bir konjonktürde, beş gün içinde Türk kıta sahanlığında üç ticari gemiye saldırı düzenlenebilmekte, Senegal’de Türk sahipli bir tankere profesyonel sabotaj yapılabilmektedir.'' hatırlatmasında bulunan Gürdeniz,

''Türkiye, Montrö’nün 19. maddesinin çizdiği aktif tarafsızlık rejimini kararlılıkla sürdürmektedir. NATO üyesi olması bu tarafsızlık ilkesine engel değildir. Türkiye BM kararı olmayan hiçbir yaptırıma zorlanamaz; ABD–İngiltere–AB eksenli baskılar Ankara için bağlayıcı değildir.



Bu süreçte Türkiye, Karadeniz’de uluslararası deniz ticaretinin emniyet ve güvenliğini korumak için aktif tedbirler almak zorundadır. Ukrayna’ya verilen desteğin kapsamı yeniden değerlendirilmelidir'' dedi.



Ukrayna'ya açık biçimde hatırlatılmadı...



''Tahıl koridorunun işlemesinde Türkiye’nin vazgeçilmez olduğu Kiev’e açık biçimde hatırlatılmalı; bazı Türk firmalarının ve kurumlarının Ukrayna’ya sağladığı askeri destek sınırlandırılmalıdır.'' diyen Gürdeniz,

''Ukrayna’ya ait iki savaş gemisinin halen ülkemizde tutulduğu hatırlatılmalıdır. Çünkü Ankara gerekli hamleyi yapmazsa, ABD–İngiltere–AB hattının etki alanındaki Zelenski rejimi Karadeniz’i bir savaş laboratuvarına çevirmekten asla çekinmeyecektir. Atalarımız ikinci Dünya Savaşı gibi yıkımın en yoğun olduğu dönemde dahi çok büyük baskılara rağmen Karadeniz’de Tarafsızlığını koruyabilmişti. Tarih en büyük öğretmendir.'' mesajı verdi.