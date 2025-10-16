Son Mühür - Ukrayna Ligi'nde lider olan ve teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, lig değiştirmek için resmi başvuruda bulundu. Rusya merkezli Sport Baza’nın haberine göre, Shakhtar Donetsk gelecek sezon Rusya Ligi’nde mücadele etmek üzere lisans sürecini başlattı. Kulübün gerekli izinleri aldığı ve başvurusunun kabul edildiği bildirildi. Bu başvurunun, Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Rusya 2. Lig'inde mücadele edebilir

Habere göre, Shakhtar Donetsk’in başvurusu onaylanırsa, Arda Turan’ın takımı gelecek sezon Rusya 2. Ligi’nde mücadele edecek. Buna göre, Shakhtar Donetsk Rusya 2. Lig B Grubu’nda yer alacak ve iç saha maçlarını Kırım’da oynayacak. Ayrıca, kulübün gelecek sezon için transfer bütçesinin 60 milyon Ruble olması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan’ın vereceği karar merakla bekleniyor. Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nde 8 maçta topladığı 17 puanla liderliğini sürdürüyor.