Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’te Brann Stadı’nda oynanan maçta Brann ile karşılaştı. Fenerbahçe’de Anderson Talisca attığı iki golle öne çıkarak karşılaşmanın yıldızı oldu.

Tarihi performans

36. dakikada Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde Oosterwolde’nin ön direkte topu indirmesiyle pozisyon buldu; boşta kalan topu Talisca ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. Sekiz dakika sonra ise sol kanattan gelişen atakta Brown’un penaltı noktasına yaptığı ortada seken topu yine Talisca tamamladı ve fark 3’e yükseldi. Bu gollerle Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynanan bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında iki gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Kendisi için de bir ilk

Öte yandan, 66. dakikada Levent Mercan’ın sol kanattan yaptığı ortada Anderson Talisca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Brezilyalı futbolcu böylece hat-trick’ini tamamladı. Avrupa kupaları kariyerindeki ilk hat-trick’ini Brann karşısında gerçekleştiren Talisca, Fenerbahçe tarihinde bu turnuvaların grup ve sonrası aşamalarında deplasmanda hat-trick yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.