Son Mühür- Bu sezon şampiyonluk adayları arasında gösterilen Houston Rockets evinde sezonun hayal kırıklığı yaratan ekiplerinden biri olan Los Angeles Clippers'ı ağırladı.

Hastalığı nedeniyle yaklaşık bir haftadır takımından ayrı kalan Alperen Şengün'ün yeniden forma şansı bulduğu gecede gülen taraf 115-113'lük skorla ev sahibi Houston oldu.

22 sayı, 4 top çalma...



36 dakika sahada kalan Alperen Şengün 22 sayı, 15 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.

Houston'da Kevin Durant 16 sayı, Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaund, 8 asist, Jabari Smith Jr. 18 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Houston bu sonuçla bu sezondaki 16'incı galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda Oklahoma ve Lakers'ın ardından üçüncü sıradaki yerini korudu.

Clippers'ın düşüşü hız kesmiyor...



Kadrosunda Kawhi Leonard ve James Harden gibi yıldızlar bulunmasına rağmen beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Clippers bu sonuçla bu sezondaki 19'uncu yenilgisini almış oldu.

Clippers'da Ivıca Zubac 33 sayı, 7 ribaund, James Harden 22 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.