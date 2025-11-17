Shakhtar Donetsk ile başarılı bir performans sergileyen Arda Turan, Ukrayna’daki en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sky Sports’a konuşan genç teknik adam, savaşın gölgesinde devam eden ligde futbol oynamanın ve takım yönetmenin benzersiz zorluklarını anlattı. Arda Turan, “Hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadım ama öngöremediğimiz anlar da oldu” diyerek içinde bulundukları koşulların olağanüstülüğüne dikkat çekti.

“Bombalar maçtan bir gece önce düştü”

Turan, bu sezon ligde aldıkları tek mağlubiyetin sığınakta geçirilen bir gecenin ardından geldiğini anlattı: “Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmadık, sadece sevdiklerimiz için endişelendik. O gece hiç uyuyamadık ve maçın nasıl bir ortamda oynanacağını bilmiyorduk.”

Soyunma odasında hayat dersi: ‘Devam etmelisin’

Arda Turan, takımın mağlubiyet yaşadığı o kritik maç sonrası soyunma odasında yaşadığı duygusal anı da paylaştı. Shakhtar’ın büyük taraftarı olan ve evine düşen bomba nedeniyle ağır yaralanıp 35 ameliyat geçiren küçük Roman’ın kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Turan, şu sözlerle olayı aktardı:

“Roman bana, ‘Hocam üzülme. Hayatta iyi günler de var kötü günler de. Devam etmelisin.’ dedi. Sekiz yaşında, 35 kez ameliyat olmuş bir çocuktan büyük bir hayat dersi aldım. Futbol elbette önemli ama hayat kadar gerçek değil. Bu farkı anlamamız gerekiyor.”

“Her maçımız deplasman gibi”

Teknik direktör Turan, savaş koşullarında takımın sürekli farklı şehirlerde ve deplasmanlarda oynamak zorunda kaldığını söylerken durumu avantaja çevirmeye çalıştıklarını dile getirdi:

“Her maçımız deplasman gibi. Savaşın ortasında futbol oynayan bu insanlar büyük fedakârlık yapıyor. Neden burada olduklarını, neden ailelerini bırakıp futbol oynadıklarını sorgulamak zorundasınız. Biz bunu olumluya çevirip sahada keyif almaya, neşeli kalmaya çalışıyoruz.”

Genç futbolcular psikolojik olarak zorlanıyor

Arda, özellikle takımda yer alan genç Brezilyalı oyuncuların savaş atmosferine uyum sağlamada zorlandığını belirtti:

“Psikolojik olarak uyum sağlamaya çalışan çok sayıda genç oyuncumuz var. Deneyimli futbolculara göre çok daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle sık sık rotasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Sürekli seyahat etmemiz nedeniyle üç gün sonra aynı kadroyu sahaya çıkarmak sakatlığa davetiye çıkarır.”

“Zorluklara rağmen sahada eğlenmeye çalışıyoruz”

Turan, tüm zorlu koşullara rağmen takım içindeki birlik ve moralin güçlü olduğunu vurguladı:

“Bence tüm bu şartları olumlu bir şeye dönüştürmeyi başardık. Eğlenmeye, birlikte kalmaya ve sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”