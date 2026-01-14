Son Mühür- NBA'de bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Alperen Şengün, son üç maçta hayal kırıklığı yaşayan Houston Rockets'a hayat veren galibiyetin bai mimarlarından biri olmayı başardı.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle üst üste iki maç kaybeden Houston'da Alperen tam anlamıyla iyileşmeden dönmek zorunda kalmış, Houston buna rağmen yenilgi serisinden kurtulamamıştı.

Evinde Chicago Bulls'u ağırlayan Houston'da bu kez farklı senaryo vardı.



Alperen galibiyette öne çıkan isimdi...



36 dakika sahada kalan ve 23 sayı, 7 ribaund, 11 asist ve 1 blokla oynayan Alperen Şengün'ün öne çıktığı karşılaşmada Houston sahadan 119-113'lük skorla gelip ayrılmayı başardı.



37 yaşında olmasına rağmen formnundan bir şey kaybetmediğini gösteren Kevin Durant'ın 28 sayı, 10 ribaund, 4 asist, Amen Thompson'un 23 satı, 5 ribaund, 2 asist Jabari Smith Jr.'ın 18 sayı ve 7 ribaundluk performansı galibiyete kapı araladı.



Konuk Chicago'da Tre Jones 34, Matas Buzelis 19 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sezonki 23'üncü galibiyetini alan Houston Batı Konferansı'nda beşinci sıraya yükseldi.