Son Mühür - İspanya LaLiga 9. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi ve eflatun-beyazlılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Tek golü Kylian Mbappe kaydederken, asist ise 65. dakikada oyuna giren Arda Gülerden geldi. Genç oyuncu, 80. dakikada Mbappe’ye yaptığı gol pasıyla galibiyette önemli rol oynadı. Böylece Arda, bu sezonki gol katkısını 7’ye çıkararak Real Madrid formasıyla performansını yükseltmeye devam etti.

Performansıyla parlıyor

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon LaLiga’da dört maçta gol veya asistle katkı sağladı: Real Oviedo ve Levante maçlarında asist yaptı,

Mallorca ve Real Sociedad karşılaşmalarında ise gol sevinci yaşadı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla 4 gol atıp 3 asist yaparak toplamda 7 gole doğrudan katkıda bulundu. Maç sonuna damga vurdu Maç sonrası yaşanan bir an, skor kadar ilgi çekti. LaLiga’nın resmi hesabı, karşılaşma bitiminde Arda Güler ile top toplayıcı bir çocuk arasında geçen diyaloğu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, top toplayıcı çocuğun Arda’ya yaklaşıp “şortunu almak istiyorum” dediği, Arda’nın ise bu talep karşısında şaşırdığı görülüyor. Kısa bir şaşkınlığın ardından genç futbolcu, top toplayıcı çocuğa sarılarak doğrudan soyunma odasına yöneldi.