Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 19’a çıkarırken, Karagümrük 3 puanda kaldı. Karşılaşma boyunca istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan Fenerbahçe, son ana kadar stres dolu anlar yaşadı.

''Sinir krizine sokuyor''

Maç sonrası Kontraspor programında yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin istikrarsız oyununa dikkat çekerek, "Yok abi, Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak, çıkmadan olmaz!" dedi. Kahveci, sarı-lacivertli taraftarların her karşılaşmada büyük stres yaşadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin oyunu taraftarı hem sevindiriyor hem de sinir krizine sokuyor" ifadelerini kullandı.

Szymanski gidecek mi?

Kahveci, maçta performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski hakkında, "Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir" dedi. Deneyimli yorumcu, Polonyalı oyuncunun son haftalardaki form düşüşünün dikkat çekici olduğunu da sözlerine ekledi.

Kahveci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bugün maç 2-2 bitseydi, Tedesco yarın sabahı görebilir miydi? Taraftar iyi oyuna değil, sonuca bakar" ifadelerini kullandı.

Son olarak Nihat Kahveci, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in performansını değerlendirerek milli futbolcuya övgü dolu sözler söyledi: "İsmail Yüksek ismini söylerken bir durmak istiyorum, konuşmamız lazım. Maşallahı var"