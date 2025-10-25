Son Mühür - Real Madrid, Şampiyonlar Ligi maçında Jude Bellingham'ın golüyle Juventus'u 1-0 yendi. Karşılaşmada öne çıkan Arda Güler, etkili performansıyla maçın oyuncusu seçilerek tüm ilgiyi üzerine topladı. Milli futbolcunun istatistikleri kadar maç sonrası sergilediği davranış da gündeme geldi.

İspanyol basını, maç sonrasında sosyal medyada yayılan videoyu manşetlerine taşıdı. Haberlerde, "Arda Güler’in maç sonrası polise yaptığı ve televizyonda yer almayan hareket" başlığıyla genç yıldızın sahadaki centilmen davranışına dikkat çekildi.

Polise 'çak' hareketi yaptı

Videoda, Arda Güler’in oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştığı görüldü. Ancak en çok dikkat çeken an, futbolcunun yedek kulübesi civarında oturan iki polis memuruna da elini uzatarak 'çak' hareketi yaptı. Bu nazik hareket, İspanya’da büyük takdir topladı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Övgü dolu sözler