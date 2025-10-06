Son Mühür - Real Madrid, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta ikinci yarıda attığı gollerle Villarreal’i yendi. Eflatun-beyazlıların galibiyetini sağlayan golleri Vinicius Jr. (2) ve Kylian Mbappé kaydetti. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, 64 dakika forma giydikten sonra Jude Bellingham ile yer değiştirdi.

İspanyol spor gazetesi AS, maç sonu yaptığı oyuncu analizlerinde genç futbolcuya sert eleştiriler yöneltti. Gazetenin değerlendirmesinde, “Villarreal karşısında, son maçlarda Real Madrid taraftarlarını heyecanlandıran Mbappé-Arda ikilisi neredeyse sahada yok gibiydi” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Arda’nın oyuna olan katkısının sınırlı kaldığına dikkat çekilerek, “Türk oyuncu sahada geçirdiği 64 dakikada 50’den az pas yaptı ve bir pozisyonda top kaybı yaparak Villarreal’in kontra atağına yol açtı” denildi.

Arda'nın performansı