Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, beIN Sports’a yaptığı açıklamalarda hem oyuncu değişikliklerinin gerekçesini hem de alınan 1 puanın önemini değerlendirdi.

“Güç, mentalite, teknik... Her şey eksikti”

Maçın ikinci yarısında yaptığı üç oyuncu değişikliğine dair soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, oyuncularının performansından memnun olmadığını açıkça dile getirdi.

“İkinci yarının başında oyundan çıkardığımız 3 oyuncu neleri yapamadı?” sorusuna Tedesco şu şekilde cevap verdi:

“Güç, şiddet, mentalite, teknik, taktik... Her şey. Sahada istediklerimizi uygulayamadık.”

Tedesco’nun bu açıklaması, özellikle takımın fiziksel direncine ve oyun disiplinine yönelik ciddi bir eleştiri olarak yorumlandı.

“Aldığımız 1 puandan mutlu olmalıyız”

İtalyan hoca, alınan beraberliği “değerli” olarak nitelendirdi ve oyuncularına yüklenmekten kaçındı:

“Bahaneler üretmeyi sevmem. ‘Yeteri kadar kondisyonumuz yoktu’ gibi şeyler benim umurumda değil. Planımız aslında tamamen işliyordu ama 20. dakikada verdiğimiz bir pozisyondan sonra moral olarak kırıldık. Buna rağmen mücadeleyi bırakmadık. Aldığımız 1 puandan dolayı çok mutlu olmalıyız.”

Tedesco, takımın zaman zaman oyundan kopsa da mental olarak direnç gösterdiğini söyledi.

“Bugün kaybetmeyi hak etmiştik”

Maçın ardından takımının genel performansını da değerlendiren Tedesco, son dönemdeki puan kayıplarına değindi.

“Ben kendimi değil, Fenerbahçe’yi umursuyorum. Şu ana kadar maç kaybetmedik ama bugün kaybetmeyi hak etmiştik. İki galibiyetin ardından bir beraberlik aldık, bu durumu kabul etmeliyiz.”

Tedesco, maçın özellikle ilk yarısında yapılan hataların ve final paslarındaki eksikliklerin takımın ritmini bozduğunu ifade etti.

“Reaksiyon vermeyi öğrenmeliyiz”

Fenerbahçe’nin sahadaki durgun oyununa da değinen Tedesco, oyuncuların maç içindeki tepkisizliğini eleştirdi:

“Planlarımız doğruydu ama bazı anlarda reaksiyon göstermemiz gerekti. Bu konuda gelişmeliyiz. Büyük bir takım, kötü oynadığı günlerde bile kazanmayı öğrenmeli.”