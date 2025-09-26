Son Mühür - LaLiga'da 7'de 7 yaparak harika bir başlangıç yapan Real Madrid, 7. hafta maçında ezeli rakibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sezonun en parlak performanslarından birini sergileyen milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun orta sahadaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Jude Bellingham yedek

İspanyol basını El Nacional, Alonso’nun sakatlıktan dönen Jude Bellingham ile özel bir görüşme yaparak, derbide yedek kalacağını oyuncusuna bildirdiğini aktardı. Haberde, Arda Güler’in yükselen performansı sayesinde ilk 11’deki yerini koruyacağı ve orta sahada Tchouameni ile Valverde ile birlikte oynayacağı ifade edildi. Boş kalan mevkinin ise genç yetenek Franco Mastantuono’ya verileceği tahmin ediliyor.

Performansı ile öne çıktı

Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in oyun stilini Luka Modric ve Mesut Özil’e benzetirken, genç oyuncunun fiziksel gelişimiyle daha güçlü ve hızlı bir performans sergilemesi öne çıkıyor. Bu sezon LaLiga’da 6 karşılaşmada forma giyen Arda, 2 gol ve 2 asistle takıma kayda değer katkı sağladı.