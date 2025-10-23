Son Mühür- İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan karşılaşmada Real Madrid, Juventus’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip 57. dakikada Jude Bellingham’ın kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Real Madrid, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 9’a yükselterek grup liderliğini sürdürürken, Juventus 2 puanda kaldı.

Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya

Real Madrid’de maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga’ya bıraktı. Juventus’un genç kaptanı Kenan Yıldız ise 75 dakika sahada kaldı. Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği maçta Arda Güler performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler oyuna yön verdi

Mücadelede gol ya da asist katkısı yapamamasına rağmen oyunun temposunu belirleyen Arda Güler, 7 kilit pas atarak takımının hücumlarını şekillendirdi. %97 pas isabet oranıyla oynayan genç yıldız, maç sonunda UEFA tarafından “Maçın Oyuncusu” seçildi.

“Kazandığımız için mutluyum, MVP olduğumu bilmiyordum”

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler, aldığı ödül karşısında şaşkınlığını dile getirdi:

“Harika bir galibiyet aldık, herkesi tebrik ediyorum. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bana güvenen Xabi Alonso sayesinde kendimi çok önemli hissediyorum. Oyunun temposunu belirlememi ve pozisyon yaratmamı istiyor. El Clasico’da Barcelona’yı yenmek için savaşacağız. MVP olduğumu bilmiyordum, ben bunun için oynamıyorum; kazanmak için oynuyorum.”

İspanyol basınından övgü dolu yorumlar

Arda Güler’in performansı İspanyol medyasında geniş yer buldu. Marca gazetesi, “Arda Güler’in takımı tamamen kontrol ettiğini söylemek gerekir. Sol ayağının kalitesi, oyun görüşü ve fedakarlığıyla Madrid’in ideal oyuncusu haline geldi: Yarı sanatçı, yarı savaşçı.” ifadelerini kullandı.

AS gazetesi ise, “Juventus maçı, Arda Güler’i Madrid’de zirveye taşıyan karşılaşma olarak hatırlanacak. Türk futbolcu, Modric ve Kroos’un ayrılığıyla doğan boşluğu dolduran bir yetenek olduğunu gösterdi.” yorumunu yaptı.