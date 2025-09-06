Son Mühür - 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda Japonya’yı 3-1 mağlup ederek turnuva tarihinde ilk kez finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Ebrar Karakurt, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Gözdağı verdi

Ebrar Karakurt, finalde rakiplerinin büyük ihtimalle İtalya olacağını belirterek, “İtalya uzun süredir mağlup olmuyor ama biz ritmimizi bulduk. Finalde karşımıza kim çıkarsa çıksın, yenemeyeceğimiz takım yok” dedi.

''Bütün yaz çalıştılar...''

Kaptan Eda Erdem ise: "Kızlar bütün yaz çalıştılar. Dünya Şampiyonası'na farklı bir kafa yapısıyla geldik. Bizi diri tutan da bu, herkes birbirine yardım ediyor. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor. Bu kızlar bir harika." değerlendirmesinde bulundu.

Libero Gizem Örge ise maç sonunda şunları söyledi:

"Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Tarih yazmanın gerginliğini attık. Yarın finali keyif alarak oynayacağız.Takımımla gurur duyuyorum. Kazanmayı bilmek gerçekten, her bir parçasıyla gurur duyuyorum."