İspanya LaLiga'nın 9. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in golü 80. dakikada Kylian Mbappe'den gelirken, galibiyet golünün asistini ise oyuna 65. dakikada dahil olan Milli futbolcumuz Arda Güler yaptı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken liderliğini de sürdürdü. Mağlup Getafe ise 11 puanda kalmaya devam etti.

Kırmızı kartlar mücadeleye damga vurdu!

Getafe'de kırmızı kart rüzgarı esti. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan ev sahibi ekipte, Allan Nyom ve Alejandro Sanchez kırmızı kart gördü. Getafe sahada 9 kişi kalırken, mağlubiyette bu kırmızı kartların büyük etkisi oldu.