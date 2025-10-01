Arne Slot Maç Bitiminde Okan Buruk'a Bakın Ne Yapmış!

Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek sahasındaki 8 maçlık Şampiyonlar Ligi galibiyet özlemini sona erdirdi. Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle gelen bu tarihi galibiyet, sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşkuya neden oldu.

Tepkilere neden oldu

Maçın ardından ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un oyuncularını tebrik etmek için sahaya girdiği sırada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un elini sıkmadığı ve adeta görmezden geldiği görülüyor. Bu anlar sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları ise Slot’un bu davranışına tepki göstererek, “Mağlubiyeti hazmedemedi” şeklinde yorumlarda bulundu.