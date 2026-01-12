Son Mühür - İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Yüksek tempolu geçen ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Barcelona, 3-2’lik skorla kazanmayı başardı. Maç boyunca heyecan hiç azalmazken, özellikle ilk yarının uzatma dakikalarında kaydedilen üç gol finale damgasını vurdu.

Barcelona 10 kişi kaldı

Final karşılaşmasında Barcelona, bir futbolcusunun kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Buna karşın Katalan temsilcisi skor avantajını elinde tutarak kupayı kazanmayı başardı. Finalden mağlubiyetle ayrılan Real Madrid cephesinde maç sonu büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, karşılaşmada forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in bitiş düdüğünün ardından yaşadığı sinir anları kameralara yansıdı.

Sinirden yere düştü

Barcelona mağlubiyetinin ardından Arda Güler’in öfkeyle yere doğru tekme savurduğu ve bu esnada ayağının kaydığı anlar öne çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, genç futbolcunun yaşadığı hayal kırıklığı yapılan yorumlara da yansıdı.