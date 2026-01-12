Serie A devi Inter, orta sahadaki oyun kurucu lideri Hakan Çalhanoğlu ile uzun vadeli devam etme kararı aldı. Milano temsilcisinin, milli yıldızın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için resmi görüşmelere başlama hazırlığında olduğu öğrenildi.

Chivu’nun vazgeçilmezi

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Cristian Chivu’nun sisteminde takımın beyni konumunda yer alıyor. Oyun kurulumundan duran toplara kadar birçok alanda sorumluluk alan milli futbolcu, Inter’in saha içi liderleri arasında bulunuyor.

Sözleşmeye iki yıl daha eklenecek

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, 2027 yılında sona erecek olan mevcut sözleşmenin iki yıl daha uzatılması planlanıyor. Inter yönetimi, bu hamleyle hem Hakan’ın kulüpteki istikrarını korumayı hem de oyuncunun piyasa değerini güvence altına almayı amaçlıyor.

Maaş dengesi korunacak

Hakan Çalhanoğlu’nun yıllık net 6,5 milyon Euro civarındaki maaşının korunması planlanıyor. Böylece milli yıldız, takım kaptanı Lautaro Martinez’in ardından kulübün en çok kazanan isimlerinden biri olmayı sürdürecek.

Ocak ayında imzalar atılabilir

Taraflar arasındaki görüşmelerin Ocak 2026 içerisinde resmiyet kazanması ve kısa süre içinde yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Galatasaray iddialarına nokta koyacak

Yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu’nun olası transfer söylentilerine de kapıların kapanacağı ifade ediliyor.