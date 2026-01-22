Maça etkili başlayan Atletico Madrid, 4. dakikada Simeone’nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise oyunda dengeyi sağladıktan sonra 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine gönderdiği top sonrası skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken, Galatasaray puanını 10’a yükseltti.

Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar’ın maç öncesinde yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi. Çakar, Derin Futbol programında şu "Atletico Madrid en az 2 farklı kazanır. 3 olabilir, 4 de olabilir" demişti. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle bu tahminin doğru çıkmadığı görüldü.

Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi performansı

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Union Saint-Gilloise ve Monaco yenilgilerinin ardından Atletico Madrid ile berabere kalan Galatasaray, iki maç aradan sonra yeniden puanla tanıştı.