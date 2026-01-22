Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların aldığı bu sonuç, maç öncesinde yaptığı tahminle gündeme gelen yorumcu Ahmet Çakar’ın beklentisini boşa çıkardı.
Goller erkenden geldi
Maça etkili başlayan Atletico Madrid, 4. dakikada Simeone’nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise oyunda dengeyi sağladıktan sonra 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine gönderdiği top sonrası skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken, Galatasaray puanını 10’a yükseltti.
"Atletico Madrid en az 2 farklı kazanır''
Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar’ın maç öncesinde yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi. Çakar, Derin Futbol programında şu "Atletico Madrid en az 2 farklı kazanır. 3 olabilir, 4 de olabilir" demişti. Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle bu tahminin doğru çıkmadığı görüldü.
Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi performansı
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Union Saint-Gilloise ve Monaco yenilgilerinin ardından Atletico Madrid ile berabere kalan Galatasaray, iki maç aradan sonra yeniden puanla tanıştı.