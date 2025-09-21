LaLiga’nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda Espanyol’u konuk etti. Eder Militao ve Kylian Mbappe’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Madrid ekibi, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti.

Arda Güler oyuna sonradan girdi

Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Gonzalo Garcia’nın yerine oyuna giren genç yetenek, kalan dakikalarda takımına katkı verdi.

Bellingham’ın dönüşü sonrası polemik

Jude Bellingham’ın sakatlıktan dönmesinin ardından Arda Güler’in ilk 11’deki yerini kaybedebileceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Teknik direktör Xabi Alonso, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında bu iddialara yanıt verdi.

“Arda ve Bellingham birlikte oynayabilir”

İki futbolcunun da benzer pozisyonlarda oynadığını belirten Alonso, buna rağmen Arda ve Bellingham’ın aynı anda sahada yer alabileceğini vurguladı. İspanyol teknik adam, Arda’yı zaman zaman biraz daha geride oynatabileceğinin sinyalini verdi:

“İkisi de benzer pozisyonlarda oynayabilir, ancak Kulüpler Dünya Kupası’nda olduğu gibi birlikte de oynayabilirler. Oldukça iyi bir ikili oluşturuyorlar. Arda, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni gibi, Jude Bellingham ile bağlantı kurmak için biraz daha geriye çekilebilir. Jude ise daha önde olabilir.”

Madrid’de rekabet güçleniyor

Alonso’nun açıklamaları, Real Madrid’de orta saha kurgusunda Arda Güler ve Bellingham’ın aynı anda kullanılabileceğini gösterdi. Bu durum, genç yıldızın süre bulma şansını artırırken, kulüp içindeki forma rekabetini de daha da kızıştıracak.