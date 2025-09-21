Son Mühür- Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Almanya karşısında son dakikalarda şampiyonluğu kaçıran 12 Dev Adam turnuva boyunca tüm ülkeyi gururlandıran bir başarıya imza atmıştı.

Özellikle yarı final maçında NBA yıldızı Giannis Antetokoumpo'nun da ter aldığı Yunanistan karşısında harika bir oyun ortaya koyan milli basketbolcularımızın içinde Ercan Osmani maçın yıldızı olacak bir performans ortaya koymuştu.

Giannis'i 20 sayının altında tutunca...



Karşılaşma sonrası Yunan uzunlarına pota altını kapatan Alperen Şengün ve Ercan Osmani arasında karşılaşma öncesi ilginç bir söz verildiği ortaya çıktı.

NBA yıldızı Giannis'i 20 sayının altında tutması halinde Ercan Osmani'ye Rolex marka bir saat hediye etme sözü veren Alperen Şengün, karşılaşmada sadece 12 sayı atabilen Giannis'e üstünlük kuran Osmani'ye verdiği sözü tuttuğunu duyurdu.

''Sözlerrr tutulduuu'' notuyla birlikte paylaşımda bulunan Şengün, hediye saat ve Ercan Osmani'yle birlikte objektiflere poz verdi.

Alperen Şengün, Houston Rockets ile 21 Ekim 2024 tarihinde 5 yıllık, 185 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.