Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavga faciaya dönüştü. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirine taş, sopa ve silahlarla saldırdı.

1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yaşanan olayda V.G. isimli kişi yaşamını yitirirken, üç kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köyde geniş güvenlik önlemleri

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede yoğun güvenlik tedbirleri sürdürülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kavganın çıkış nedenine ilişkin detayların araştırıldığını ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Arazi anlaşmazlıkları can almaya devam ediyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan arazi anlaşmazlıkları zaman zaman kanlı kavgalara dönüşüyor. Uzmanlar, bu tür olayların önlenmesi için hukuki çözüm yollarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.